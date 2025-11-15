Сборная России U18 победила сверстников из Иордании в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между сборными России и Иордании среди футболистов не старше 18 лет. Игра проходила на стадионе «Ататюрк Сиде» в турецком Манавгате. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу российской национальной команды.

На 12-й минуте единственный мяч во встрече забил центральный нападающий Александр Помалюк.

Помалюк является футболистом второй команды московского «Спартака», однако с февраля 2025 года выступает за «Чертаново» на правах аренды.

Встреча с Иорданией стала заключительной на сборе российской национальной команды среди футболистов не старше 18 лет.

