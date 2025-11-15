Алькарас: я больше испанец, чем болельщик «Реала»

Испанский теннисист, действующая первая ракетка мира в одиночном разряде Карлос Алькарас высказался на тему выбора между победой «Реала» в Лиге чемпионов и победой сборной Испании на ЧМ-2026.

— В этом году — 16-й титул «Реала» в Лиге чемпионов или второй чемпионат мира для Испании?

— Второй чемпионат мира. Я большой фанат «Реала», но я больше испанец, чем болельщик «Реала», — сказал Алькарас в интервью на El Partidazo de COPE.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).