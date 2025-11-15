Карпин назвал Семака лучшим российским тренером по итогам 2025 года

Российский специалист Валерий Карпин, возглавляющий сборную России и московское «Динамо», ответил, кого считает лучшим отечественным тренером по результатам нынешнего года.

«Лучший российский тренер по итогам 2025 года по моему мнению? Сергей Семак», – приводит слова Карпина «РБ Спорт».

Семак занимает должность главного тренера «Зенита» с 2018 года. В сезоне-2024/2025 сине-бело-голубые заняли второе место в Мир Российской Премьер-Лиге. После 15 туров нынешнего сезона санкт-петербургская команда набрала 30 очков и располагается на третьей строчке. «Динамо» заработало 17 очков и находится на 10-м месте.

