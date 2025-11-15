Скидки
Россия — Чили. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Карпин назвал Семака лучшим российским тренером по итогам 2025 года

Карпин назвал Семака лучшим российским тренером по итогам 2025 года
Российский специалист Валерий Карпин, возглавляющий сборную России и московское «Динамо», ответил, кого считает лучшим отечественным тренером по результатам нынешнего года.

«Лучший российский тренер по итогам 2025 года по моему мнению? Сергей Семак», – приводит слова Карпина «РБ Спорт».

Семак занимает должность главного тренера «Зенита» с 2018 года. В сезоне-2024/2025 сине-бело-голубые заняли второе место в Мир Российской Премьер-Лиге. После 15 туров нынешнего сезона санкт-петербургская команда набрала 30 очков и располагается на третьей строчке. «Динамо» заработало 17 очков и находится на 10-м месте.

