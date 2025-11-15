Экс-глава «Локомотива» Мещеряков оценил назначение Ротенберга на пост гендиректора клуба

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился мнением о назначении Бориса Ротенберга на пост генерального директора московского клуба. Железнодорожники объявили о данном назначении в среду, 12 ноября.

«Время покажет — посмотрим, как Ротенберг сработает в «Локомотиве». Говорить можно многое, но реальную оценку получится дать, только увидев, как команда играет в нынешних условиях клуба. Ротенберг играл в «Локомотиве», мы с ним общались. Он абсолютно нормальный человек со своими стремлениями», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

