Россия — Чили. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Экс-глава «Локомотива» Мещеряков оценил назначение Ротенберга на пост гендиректора клуба

Экс-глава «Локомотива» Мещеряков оценил назначение Ротенберга на пост гендиректора клуба
Комментарии

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился мнением о назначении Бориса Ротенберга на пост генерального директора московского клуба. Железнодорожники объявили о данном назначении в среду, 12 ноября.

«Время покажет — посмотрим, как Ротенберг сработает в «Локомотиве». Говорить можно многое, но реальную оценку получится дать, только увидев, как команда играет в нынешних условиях клуба. Ротенберг играл в «Локомотиве», мы с ним общались. Он абсолютно нормальный человек со своими стремлениями», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

