Россия — Чили. Прямая трансляция
18:00 Мск
Футбол

«Это реакция на провокацию». Мартинес выступил против длительной дисквалификации Роналду
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес считает, что удаление нападающего и капитана национальной команды Криштиану Роналду в матче отбора к чемпионату мира 2026 года с Ирландией (2:0) стало реакцией на провокации со стороны соперников. 40-летнего футболиста могут дисквалифицировать на две-три игры.

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 5-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Ирландия
Окончен
2 : 0
Португалия
1:0 Пэрротт – 17'     2:0 Пэрротт – 45'    
Удаления: нет / Роналду – 59'

«После игры наступает непростой момент, потому что может быть тяжело понять свои эмоции. Я увидел его реакцию на провокацию. Это началось с начала матча, в каждом эпизоде ​​в штрафной площади. Хотя началось даже раньше, на пресс-конференции.

Такова была реакция, попытка [Роналду] продолжить игру. Другие могли бы упасть на землю и требовать пенальти. Это не агрессивные действия, а реакция на провокацию. Я бы сказал, что было бы очень несправедливо налагать длительную дисквалификацию», — приводит слова Мартинеса Record.

Роналду был удалён на 59-й минуте за удар локтем, нанесённый защитнику сборной Ирландии Даре О'Ши.

Лучший бомбардир в мировом футболе:

Комментарии
