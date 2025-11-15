Трент Александер-Арнольд копирует план Беллингема для восстановления после травмы — Marca

27-летний защитник мадридского «Реала» Трент Александер-Арнольд использует перерыв на матчи сборных, чтобы набрать форму по методике, которая была применена ранее для восстановления Джуда Беллингема, сообщает Marca.

Англичанин стремится вновь обрести свою лучшую форму, поэтому игрок не поехал в расположение национальной команды, а остался в Мадриде, чтобы пройти мини-предсезонку, включающую в себя отдых, физическую подготовку и психологическую перестройку. План, разработанный Хаби Алонсо и его тренерским штабом, является комплексным, он должен позволить футболисту заново обрести уверенность.

Трент перешёл в мадридский «Реал» из «Ливерпуля» летом 2025 года. Англичанин сыграл всего в семи из 16 матчей этого сезона, ни в одном из которых не провёл на поле все 90 минут. Его единственная голевая передача была сделана на клубном чемпионате мира в матче с дортмундской «Боруссией».