Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Чили. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«МЮ» рассматривает Тчуамени в качестве замены для 33-летнего Каземиро — Defensa Central

«МЮ» рассматривает Тчуамени в качестве замены для 33-летнего Каземиро — Defensa Central
Аудио-версия:
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с 33-летним полузащитником Каземиро, однако желает сделать это на более скромных условиях, на что бразильский футболист может не согласиться. В связи с этим в качестве потенциальной замены «красные дьяволы» рассматривают Орельена Тчуамени из мадридского «Реала». Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, мадридский клуб «не намерен выслушивать предложения по Тчуамени». В стане «сливочных» отмечают, что француз демонстрирует более качественную игру по сравнению с минувшим сезоном. Подчёркивается, что на текущий момент трансфер Тчуамени оценивается в € 90-100 млн — сумму, способную отпугнуть даже крупные европейские клубы.

В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

Материалы по теме
«МЮ» может вернуть Мактоминея в клуб, им придётся заплатить не менее € 50 млн — CO

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android