«МЮ» рассматривает Тчуамени в качестве замены для 33-летнего Каземиро — Defensa Central

«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с 33-летним полузащитником Каземиро, однако желает сделать это на более скромных условиях, на что бразильский футболист может не согласиться. В связи с этим в качестве потенциальной замены «красные дьяволы» рассматривают Орельена Тчуамени из мадридского «Реала». Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, мадридский клуб «не намерен выслушивать предложения по Тчуамени». В стане «сливочных» отмечают, что француз демонстрирует более качественную игру по сравнению с минувшим сезоном. Подчёркивается, что на текущий момент трансфер Тчуамени оценивается в € 90-100 млн — сумму, способную отпугнуть даже крупные европейские клубы.

В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

