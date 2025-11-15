Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Чили. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ташуев: мы не видим настоящую сборную России — набило оскомину играть смешанным составом

Ташуев: мы не видим настоящую сборную России — набило оскомину играть смешанным составом
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер «Факела» и «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о составе сборной России.

«Здесь больше не разочарование от ничьей с Перу, а то, что уже набило оскомину, — что играем смешанными составами. Представьте, что сегодня играли официальный матч. Все сильнейшие вышли бы в составе. Учитывая, что у нас до начала тура много дней для восстановления. Я представляю, что сегодня в матче с Чили выйдет блок из пяти человек из ЦСКА — это получается не основной состав сборной России. Поэтому и футбол такой скудный. Хочется, чтобы в составе были сильнейшие футболисты на своих позициях.

Мы не видим настоящую сборную России в таких матчах. Что мы увидим сегодня? Увидим обыкновенный товарищеский матч. Хотелось бы, чтобы он был приближен к соревновательным играм. Нам не хватает напряжённости официальных матчей. Это, к сожалению, данность. Надеюсь, что футболисты покажут хорошую игру, чтобы болельщики не были разочарованы, и выиграют матч. Это очень важно для рейтинга», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Ташуев: дай бог, чтобы Перу и Чили дали настоящий и сильный бой сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android