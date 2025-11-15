Ташуев: мы не видим настоящую сборную России — набило оскомину играть смешанным составом

Бывший тренер «Факела» и «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о составе сборной России.

«Здесь больше не разочарование от ничьей с Перу, а то, что уже набило оскомину, — что играем смешанными составами. Представьте, что сегодня играли официальный матч. Все сильнейшие вышли бы в составе. Учитывая, что у нас до начала тура много дней для восстановления. Я представляю, что сегодня в матче с Чили выйдет блок из пяти человек из ЦСКА — это получается не основной состав сборной России. Поэтому и футбол такой скудный. Хочется, чтобы в составе были сильнейшие футболисты на своих позициях.

Мы не видим настоящую сборную России в таких матчах. Что мы увидим сегодня? Увидим обыкновенный товарищеский матч. Хотелось бы, чтобы он был приближен к соревновательным играм. Нам не хватает напряжённости официальных матчей. Это, к сожалению, данность. Надеюсь, что футболисты покажут хорошую игру, чтобы болельщики не были разочарованы, и выиграют матч. Это очень важно для рейтинга», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.