18:00 Мск
Непомнящий: если сборную России ещё лет на пять изолируют — мы все мировые рекорды побьём

Непомнящий: если сборную России ещё лет на пять изолируют — мы все мировые рекорды побьём
Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался перед товарищеским матчем между сборными России и Чили.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Не начался
Чили
«В сегодняшнем матче с Чили будет играть оптимальный состав. Игроки и тренер получили много критики по поводу игры с Перу. Мы даже ничью считаем неудачей. Сегодняшнюю игру с Чили жду с интересом и надеюсь, что она будет хорошей.

Всегда, когда у нас появляются какие-то проблемы, мы их решаем. Будем бить мировые рекорды. Нас ещё лет на пять изолируют — мы вообще все рекорды побьём. Будем играть с командами категории Б», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

