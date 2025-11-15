Непомнящий: если сборную России ещё лет на пять изолируют — мы все мировые рекорды побьём
Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался перед товарищеским матчем между сборными России и Чили.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Не начался
Чили
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«В сегодняшнем матче с Чили будет играть оптимальный состав. Игроки и тренер получили много критики по поводу игры с Перу. Мы даже ничью считаем неудачей. Сегодняшнюю игру с Чили жду с интересом и надеюсь, что она будет хорошей.
Всегда, когда у нас появляются какие-то проблемы, мы их решаем. Будем бить мировые рекорды. Нас ещё лет на пять изолируют — мы вообще все рекорды побьём. Будем играть с командами категории Б», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
Комментарии
