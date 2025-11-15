Казахстан — Бельгия: стартовые составы команд на матч 9-го тура отбора ЧМ-2026

Сегодня, 15 ноября, состоится матч 9-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором встретятся сборные Казахстана и Бельгии. Команды будут играть на стадионе «Астана-Арена» (Астана, Казахстан). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Донатасом Румшасом из Литвы. Начало игры — в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

Казахстан: Анарбеков, Алип, Каиров, Касым, Кенжебек, Чесноков, Самородов, Вороговский, Тапалов, Сатпаев, Оразов.

Бельгия: Селс, Сейс, Теате, Троссард, Доку, де Винтер, Де Кетеларе, Онана, Ванакен, Кастань, Раскин.

Сборная Бельгии возглавляет турнирную таблицу отборочной группы J. Команда набрала 14 очков за шесть матчей. Казахстан находится на четвёртой строчке. У команды семь очков после семи проведённых игр.