«Арсенал» вступил в борьбу с «МЮ» за Адейеми, «Боруссия» требует минимум € 70 млн — TT

«Арсенал» включился в гонку с «Манчестер Юнайтед» за покупку нападающего дортмундской «Боруссии» Карима Адейеми. Один из клубов может приобрести 23-летнего футболиста зимой. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, игроку не удалось договориться со «шмелями» о новом контракте, после чего другие команды активизировали к нему интерес. Подчёркивается, что «Боруссия» не намерена продавать Адейеми дешевле € 70 млн в зимнее трансферное окно. Окружение нападающего выступает за его переезд в Лондон.

В нынешнем сезоне немец принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

