Главная Футбол Новости

Мещеряков: при Леонченко «Локомотив» не добился ни коммерческих, ни спортивных успехов

Мещеряков: при Леонченко «Локомотив» не добился ни коммерческих, ни спортивных успехов
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился мнением о работе экс генерального директора московского клуба Владимира Леонченко, которого на этом посту ранее сменил Борис Ротенберг. Леонченко занимал указанную должность с декабря 2020 года.

«Трудно оценить работу Леонченко в «Локомотиве». Но результата нет ни с коммерческой, ни со спортивной точки зрения. Я ничего не знаю о нём, мы все смотрим со стороны. Но при нём не было особенных успехов в плане доходов и расходов, выгодных продаж. Команда ничего престижного не заняла. А «Локомотив» — великий клуб, который по всем составляющим каждый год должен претендовать минимум на попадание в тройку», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

