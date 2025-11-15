Сборная России U17 победила Сербию в результативном матче

Завершился товарищеский матч, в котором сборная России среди футболистов не старше 17 лет встречалась с юношеской сборной Сербии. Игра проходила на стадионе «Спортцентр ФА Сербии» в Стара-Пазова. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу российской национальной команды.

В начале игры счёт открыл полузащитник Демид Фарафонов. На 70-й минуте игрок соперника Неманья Миркович восстановил равновесие. На 76-й минуте полузащитник Никита Кочанов вывел сборную России вперёд. Через шесть минут нападающий Олег Семизаров укрепил преимущество российской национальной команды. На 88-й минуте Филип Матияшевич сократил отставание сборной Сербии.

