Россия — Чили. Прямая трансляция
18:00 Мск
Фёдор Смолов — о работе с Фабио Капелло: впечатления о нём неоднозначные

Комментарии

Бывший игрок «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов высказался об экс-наставнике национальной команды Фабио Капелло.

«Впечатления о нём неоднозначные у той сборной. Фабио постоянно громко ругался матом на итальянском, когда что-то было не так. Запомнился также странным выбором состава», — приводит слова Смолова телеграм-канал BB Tennis.

Капелло тренировал сборную России с 2012 по 2015 год. Под его руководством сборная России впервые за 12 лет успешно преодолела квалификацию на чемпионат мира по футболу. Однако выступление на турнире, проходившем в 2014 году в Бразилии, не стало успешным — россияне не смогли выйти в плей-офф.

