Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Чили. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Габриэл Жезус отреагировал на информацию о возможном уходе из «Арсенала» зимой

Габриэл Жезус отреагировал на информацию о возможном уходе из «Арсенала» зимой
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус прокомментировал сообщения СМИ о потенциальном уходе из лондонского клуба грядущей зимой. Ранее появлялась информация, что 28-летний футболист может вернуться в Бразилию, чтобы повысить шансы на участие в чемпионате мира 2026 года.

«Я никогда не контактировал с другими клубами. Моё желание — вернуться в «Палмейрас» [в будущем], а желание «Палмейраса» — вернуть меня. Когда почувствую, что пришло время вернуться в этот клуб, я приму решение совместно с «Арсеналом». Но сейчас речь идёт об игроке, пропустившем девять месяцев и борющемся за возвращение в команду, а журналисты рассуждают безосновательно», — приводит слова Жезуса Sky Sports.

С января 2025 года нападающий восстанавливается после разрыва крестообразной связки.

Жезус выступает в составе «Арсенала» с лета 2022 года. За этот период нападающий принял участие в 96 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 26 голами и 20 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Материалы по теме
Артета принял решение о будущем Жезуса в «Арсенале» — Caught Offside

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android