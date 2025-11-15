Габриэл Жезус отреагировал на информацию о возможном уходе из «Арсенала» зимой

Нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус прокомментировал сообщения СМИ о потенциальном уходе из лондонского клуба грядущей зимой. Ранее появлялась информация, что 28-летний футболист может вернуться в Бразилию, чтобы повысить шансы на участие в чемпионате мира 2026 года.

«Я никогда не контактировал с другими клубами. Моё желание — вернуться в «Палмейрас» [в будущем], а желание «Палмейраса» — вернуть меня. Когда почувствую, что пришло время вернуться в этот клуб, я приму решение совместно с «Арсеналом». Но сейчас речь идёт об игроке, пропустившем девять месяцев и борющемся за возвращение в команду, а журналисты рассуждают безосновательно», — приводит слова Жезуса Sky Sports.

С января 2025 года нападающий восстанавливается после разрыва крестообразной связки.

Жезус выступает в составе «Арсенала» с лета 2022 года. За этот период нападающий принял участие в 96 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 26 голами и 20 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

