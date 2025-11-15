Ташуев: господин Кахигао считает, что российские тренеры не будут работать в «Спартаке»

Бывший тренер «Факела» и «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о спортивном директоре московского «Спартака» Фрэнсисе Кахигао.

«Что считаем мы — российские тренеры? Там господин Кахигао считает, что российские тренеры не будут работать в «Спартаке». Это уже моветон и ненормальное заявление менеджера, такие вещи говорить, работая в нашей стране, очень развитой и самой умной стране в мире. Испанцы хороши в футболе только по одной простой причине — что у них самое лучшее в мире географическое расположение для развития футбола.

Когда Кахигао заявляет такие вещи, мы все понимаем, что у нас не тот хозяин в «Спартаке». Кто должен быть тренером «Спартака»? Я не знаю. Во всём мире в топ-клубах подбирают специалистов под свой стиль игры. В «Спартаке» такого нет. Есть спартаковские традиции, болельщики, высокопоставленные любители футбола, а есть Кахигао — вот здесь и думай, кто решает, как это будет решаться. Он же не понимает, что есть стиль «Спартака», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.