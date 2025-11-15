Калафьори покинул расположение сборной Италии — Ди Марцио

23-летний защитник лондонского «Арсенала» Риккардо Калафьори покинул расположение сборной Италии, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

Футболист, уже пропустивший матч с Молдавией, не оправился от травмы бедра и покинул тренировочный лагерь национальной команды.

Калафьори принял участие в трёх матчах группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года и не отметился голевыми действиями.

Сборная Италии занимает второе место в отборочной группе I, набрав 18 очков. Лидирует сборная Норвегии, у которой 21 очко. Этим командам предстоит встретиться между собой 16 ноября в рамках 10-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года.