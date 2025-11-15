«Черноморец» обыграл «Волгу» в матче 19-го тура Первой лиги

Завершился матч 19-го тура Лиги Pari, в котором встречались новороссийский «Черноморец» и ульяновская «Волга». Игра прошла на стадионе «Центральный» в Новороссийске. В качестве главного арбитра встречи выступил Олег Соколов из Воронежа. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Первый мяч в матче забил нападающий хозяев Саид Алиев на 28-й минуте. В добавленное к первому тайму время полузащитник «Волги» Кирилл Фольмер сравнял счёт. Победу хозяевам принёс Антон Антонов, забивший мяч на 48-й минуте.

«Черноморец» занимает 13-е место в Первой лиге с 20 очками после 19 проведённых матчей. «Волга» располагается на 15-й строчке, у команды 18 набранных очков. Лидирует в чемпионате «Урал» из Екатеринбурга, имеющий в своём активе 39 очков. В топ-4 также входят воронежский «Факел» (39 очков), костромской «Спартак» (33) и московская «Родина» (31).