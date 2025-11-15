Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Чили. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черноморец — Волга Ульяновск, результат матча 15 ноября 2025, счет 2:1, 19-й тур Первой лиги 2025/2026

«Черноморец» обыграл «Волгу» в матче 19-го тура Первой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 19-го тура Лиги Pari, в котором встречались новороссийский «Черноморец» и ульяновская «Волга». Игра прошла на стадионе «Центральный» в Новороссийске. В качестве главного арбитра встречи выступил Олег Соколов из Воронежа. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Россия — Лига PARI . 19-й тур
15 ноября 2025, суббота. 15:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
2 : 1
Волга Ул
Ульяновск
1:0 Алиев – 28'     1:1 Фольмер – 45+2'     2:1 Антонов – 48'    

Первый мяч в матче забил нападающий хозяев Саид Алиев на 28-й минуте. В добавленное к первому тайму время полузащитник «Волги» Кирилл Фольмер сравнял счёт. Победу хозяевам принёс Антон Антонов, забивший мяч на 48-й минуте.

«Черноморец» занимает 13-е место в Первой лиге с 20 очками после 19 проведённых матчей. «Волга» располагается на 15-й строчке, у команды 18 набранных очков. Лидирует в чемпионате «Урал» из Екатеринбурга, имеющий в своём активе 39 очков. В топ-4 также входят воронежский «Факел» (39 очков), костромской «Спартак» (33) и московская «Родина» (31).

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«СКА-Хабаровск» и «Енисей» сыграли вничью в матче 19-го тура Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android