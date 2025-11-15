Скидки
Главная Футбол Новости

Казахстан — Бельгия: Сатпаев вывел хозяев поля вперёд на девятой минуте

Казахстан — Бельгия: Сатпаев вывел хозяев поля вперёд на девятой минуте
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты идёт матч 9-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором играют сборные Казахстана и Бельгии. Встреча проходит на стадионе «Астана-Арена» (Астана, Казахстан). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Донатасом Румшасом из Литвы. На данный момент счёт 1:0 в пользу сборной Казахстана. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — Европа . Группа J. 9-й тур
15 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Казахстан
1-й тайм
1 : 0
Бельгия
1:0 Сатпаев – 9'    

На девятой минуте Дастан Сатпаев открыл счёт в этой игре и вывел сборную Казахстана вперёд.

Сборная Бельгии возглавляет турнирную таблицу отборочной группы J. Команда набрала 14 очков за шесть матчей. Казахстан находится на четвёртой строчке. У команды семь очков после семи проведённых игр.

В чемпионате мира 2026 года примут участие 48 национальных команд, которые будут разделены на 12 групп по четыре сборные в каждой. В плей-офф мирового первенства выйдут участники, занявшие первые два места, а также восемь лучших команд, расположившихся на третьем месте. Кроме того, на чемпионате мира 2026 года добавится новая стадия — 1/16 финала.

Календарь отборочного турнира ЧМ-2026 (Европа)
Группы отборочного турнира ЧМ-2026 (Европа)
