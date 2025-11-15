Скидки
Россия — Чили. Прямая трансляция
Тренер Бразилии Анчелотти высказался о совместимости на поле Родриго и Винисиуса

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти перед товарищеским матчем с национальной командой Сенегала высказался о подготовке к чемпионату мира 2026 года и ответил на вопрос, могут ли вингеры мадридского «Реала» Родриго Гоэс и Винисиус Жуниор вместе выйти на поле.

«Мы должны продолжать учиться и совершенствоваться, чтобы быть готовыми к чемпионату мира. Я доволен тем, что мы сделали на данный момент, но мы также осознаём и свои ошибки. Потому что сейчас можно ошибаться, но на чемпионате мира, если допустишь ошибку, отправишься домой.

Винисиус и Родриго, безусловно, могут это сделать (выйти на поле вместе), потому что они к этому привыкли, ведь они выступали в мадридском «Реале». Я вижу, что они хорошо играют, сосредоточены, находятся в хорошей физической форме, и убеждён, что они могут внести большой вклад в сборную.

Мне нужно поговорить со всеми, чтобы понять мысли игроков, в том числе и тактические. Нужно спрашивать их, разговаривать с ними, знать, что они думают; это очень важно. Я не собираюсь заставлять игрока играть на позиции, которую он не хочет; я хочу, чтобы он играл там, где ему комфортно. С Винисиусом дело было не в этом; это был другой вопрос, скорее личного, чем тактического плана», — приводит слова Анчелотти Sport.es.

Чемпионат мира пройдёт летом 2026 года в США, Канаде и Мексике. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины. В финале 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

«Реал» рассматривает вариант обмена Родриго на Вирца из «Ливерпуля»
