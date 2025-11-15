«Торпедо» победило «Ротор» в матче 19-го тура Первой лиги

Завершился матч 19-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались московское «Торпедо» и волгоградский «Ротор». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Анатолий Жабченко из Краснодара. Победу со счётом 2:0 одержали футболисты столичной команды.

Первый гол в игре был забит на 57-й минуте. Мяч после удара со штрафного черногорца Бояна Рогановича был записан на защитника Глеба Шевченко. На 87-й минуте нападающий Александр Юшин удвоил преимущество хозяев поля.

Победа позволила «Торпедо» довести количество набранных в сезоне очков до 18. Автозаводцы занимают 16-е место в турнирной таблице. «Ротор» с 29 очками в 19 играх располагается на пятой строчке в Первой лиге.