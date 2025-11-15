Скидки
Россия — Чили. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Торпедо М — Ротор, результат матча 15 ноября 2025 года, счет 2:0, 19-й тур Первой лиги 2025/2026

«Торпедо» победило «Ротор» в матче 19-го тура Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 19-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались московское «Торпедо» и волгоградский «Ротор». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Анатолий Жабченко из Краснодара. Победу со счётом 2:0 одержали футболисты столичной команды.

Россия — Лига PARI . 19-й тур
15 ноября 2025, суббота. 15:30 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
2 : 0
Ротор
Волгоград
1:0 Шевченко – 57'     2:0 Юшин – 87'    

Первый гол в игре был забит на 57-й минуте. Мяч после удара со штрафного черногорца Бояна Рогановича был записан на защитника Глеба Шевченко. На 87-й минуте нападающий Александр Юшин удвоил преимущество хозяев поля.

Победа позволила «Торпедо» довести количество набранных в сезоне очков до 18. Автозаводцы занимают 16-е место в турнирной таблице. «Ротор» с 29 очками в 19 играх располагается на пятой строчке в Первой лиге.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
