Казахстан — Бельгия: после первого тайма хозяева поля ведут со счётом 1:0

В эти минуты идёт перерыв матча 9-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором играют сборные Казахстана и Бельгии. Встреча проходит на стадионе «Астана-Арена» (Астана, Казахстан). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Донатасом Румшасом из Литвы. На данный момент счёт 1:0 в пользу сборной Казахстана. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Единственный гол в первом тайме забил Дастан Сатпаев на девятой минуте.

Сборная Бельгии возглавляет турнирную таблицу отборочной группы J. Команда набрала 14 очков за шесть матчей. Казахстан находится на четвёртой строчке. У команды семь очков после семи проведённых игр.

В чемпионате мира 2026 года примут участие 48 национальных команд, которые будут разделены на 12 групп по четыре сборные в каждой. В плей-офф мирового первенства выйдут участники, занявшие первые два места, а также восемь лучших команд, расположившихся на третьем месте. Кроме того, на чемпионате мира 2026 года добавится новая стадия — 1/16 финала.