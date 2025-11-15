Экс-тренер сборной России Корнеев назвал лучшего вратаря страны на данный момент

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев поделился мнением относительно лучшего вратаря страны на данный момент.

«Агкацев — это 100% сильнейший вратарь в данный момент в России. Сафонов мало играет, и последний «привезённый» гол накладывает отпечаток. Логическое решение — это Агкацев», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев сыграет в стартовом составе сборной России в товарищеском матче с национальной командой Чили. Эта игра состоится в субботу в Сочи на стадионе «Фишт», стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.

В среду, 12 ноября, российская национальная команда провела товарищескую игру со сборной Перу. Матч проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счётом 1:1.