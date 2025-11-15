Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Чили. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер сборной России Корнеев назвал лучшего вратаря страны на данный момент

Экс-тренер сборной России Корнеев назвал лучшего вратаря страны на данный момент
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев поделился мнением относительно лучшего вратаря страны на данный момент.

«Агкацев — это 100% сильнейший вратарь в данный момент в России. Сафонов мало играет, и последний «привезённый» гол накладывает отпечаток. Логическое решение — это Агкацев», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев сыграет в стартовом составе сборной России в товарищеском матче с национальной командой Чили. Эта игра состоится в субботу в Сочи на стадионе «Фишт», стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.

В среду, 12 ноября, российская национальная команда провела товарищескую игру со сборной Перу. Матч проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Материалы по теме
Сборная России назвала состав на матч с Чили! Дивеев — капитан. LIVE
Live
Сборная России назвала состав на матч с Чили! Дивеев — капитан. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android