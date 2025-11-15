Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о своём будущем

Нападающий «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски высказался о своём будущем на фоне разговоров об истекающем контракте. Соглашение с экс-форвардом «Баварии» рассчитано до лета 2026 года.

«Скоро я буду готов решить, какой путь я хочу выбрать, и посмотрю, какие у меня есть варианты», – приводит слова Левандовского Sport.es со ссылкой на TVP Sport.

Ранее в прессе появилась информация, что нападающий не собирается покидать каталонский клуб до конца срока трудового соглашения.

В текущем сезоне польский футболист принял участие в 18 матчах за «Барселону» и национальную команду, забив 10 голов и отдав две результативные передачи.