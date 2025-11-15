Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Чили. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гари Линекер: мой период в «Барселоне» был замечательным, я люблю этот клуб

Гари Линекер: мой период в «Барселоне» был замечательным, я люблю этот клуб
Комментарии

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Англии Гари Линекер поделился впечатлениями от своего периода в каталонском клубе. Англичанин выступал за эту команду с 1986 по 1989 год.

«Это был замечательный период. Для меня «Барселона» — клуб, который я очень люблю, я им восхищён. Это особенная команда», — сказал Линекер в интервью для Marca.

Гари Линекер в общей сложности провёл за сине-гранатовых 138 матчей, в которых забил 51 гол и отдал три голевые передачи. В составе этой команды англичанин становился обладателем Кубка Испании и Кубка обладателей кубков УЕФА. На протяжении своей карьеры Линекер также выступал за «Лестер Сити», «Эвертон», «Тоттенхэм Хотспур» и «Нагоя Грампус».

Материалы по теме
Гари Линекер назвал фаворитов чемпионата мира — 2026 по футболу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android