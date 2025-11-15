Гари Линекер: мой период в «Барселоне» был замечательным, я люблю этот клуб

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Англии Гари Линекер поделился впечатлениями от своего периода в каталонском клубе. Англичанин выступал за эту команду с 1986 по 1989 год.

«Это был замечательный период. Для меня «Барселона» — клуб, который я очень люблю, я им восхищён. Это особенная команда», — сказал Линекер в интервью для Marca.

Гари Линекер в общей сложности провёл за сине-гранатовых 138 матчей, в которых забил 51 гол и отдал три голевые передачи. В составе этой команды англичанин становился обладателем Кубка Испании и Кубка обладателей кубков УЕФА. На протяжении своей карьеры Линекер также выступал за «Лестер Сити», «Эвертон», «Тоттенхэм Хотспур» и «Нагоя Грампус».