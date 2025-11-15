Карпин высказался о молодых футболистах, вспомнив свой переход в «Спартак» в 21 год

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о развитии молодых футболистов из провинции, упомянув свой переход из воронежского «Факела» в московский «Спартак».

«Что нужно сделать, чтобы молодые игроки из провинции чаще попадали в топ-клубы? Прежде всего мне бы хотелось, чтобы таких игроков с каждым годом становилось всё больше и больше. Не обязательно из провинции и не обязательно сразу в топ-клубы. Можно и в Первой лиге поиграть, проявить себя и попасть в топ-клуб.

Я попал в «Спартак» в 21 год из воронежского «Факела», который тогда также играл в Первой лиге. Так что главное — не откуда и куда попасть и даже не когда, а вообще попасть. Именно этого я и хочу пожелать всем детям и юношам: идите к своей мечте, попадите в конце концов туда, куда вы мечтаете», — сказал Карпин во время встречи с учащимися Президентского лицея и гимназии «Сириус», организованной РФС.