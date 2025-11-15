Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Чили. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин высказался о молодых футболистах, вспомнив свой переход в «Спартак» в 21 год

Карпин высказался о молодых футболистах, вспомнив свой переход в «Спартак» в 21 год
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о развитии молодых футболистов из провинции, упомянув свой переход из воронежского «Факела» в московский «Спартак».

«Что нужно сделать, чтобы молодые игроки из провинции чаще попадали в топ-клубы? Прежде всего мне бы хотелось, чтобы таких игроков с каждым годом становилось всё больше и больше. Не обязательно из провинции и не обязательно сразу в топ-клубы. Можно и в Первой лиге поиграть, проявить себя и попасть в топ-клуб.

Я попал в «Спартак» в 21 год из воронежского «Факела», который тогда также играл в Первой лиге. Так что главное — не откуда и куда попасть и даже не когда, а вообще попасть. Именно этого я и хочу пожелать всем детям и юношам: идите к своей мечте, попадите в конце концов туда, куда вы мечтаете», — сказал Карпин во время встречи с учащимися Президентского лицея и гимназии «Сириус», организованной РФС.

Материалы по теме
Сборная России проигрывает Чили! Южноамериканцы открыли счёт в конце первого тайма. LIVE
Live
Сборная России проигрывает Чили! Южноамериканцы открыли счёт в конце первого тайма. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android