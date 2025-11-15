Ташуев: мировые рекорды сборной России — для статистики, они ничего не значат

Российский тренер Сергей Ташуев высказался о рекордах национальной команды страны в товарищеских матчах. С момента отстранения от официальных турниров в активе подопечных Валерия Карпина 16 побед и семь ничьих, что является самой длительной беспроигрышной серией в мире на текущий момент.

«В своё время у сборной СССР ещё были успешные матчи, а потом уже в 80-е и 90-е годы в официальных матчах наша сборная не очень хорошо играла, а практически все товарищеские матчи выигрывала. Сейчас примерно такая же история. Эти мировые рекорды — для статистики, прессы и болельщиков. На самом деле это ничего особенно не значит.

Да, хорошо, что выигрываем. Но это товарищеские матчи, не сравнить с официальными играми. Приятно, что сборная выигрывает. Но мы не увидим, чтобы она проявила себя в настоящем бою в силу необъективных для нас причин», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.