«Я вернулся домой и расплакался». Вратарь Щенсны — о самом грустном моменте в карьере

Вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны снял документальный фильм о своей карьере, в котором поделился воспоминаниями об уходе из лондонского «Арсенала». В разговоре с бывшим тренером «пушкарей» Арсеном Венгером поляк признался, что это был самый грустный момент на его профессиональном пути.

«Это был единственный момент в моей карьере, который по-настоящему разбил мне сердце. Помню, как я вернулся домой и расплакался.

Я хотел перейти в «Ювентус», потому что вы ясно дали мне понять, что на тот момент это был лучший вариант и что мне бы пришлось уйти из «Арсенала». Думаю, вы уже приняли решение двумя годами ранее (тогда Щенсного застали за курением в душе. – Прим. «Чемпионата»), и не имело значения, что я делал с этого момента. Думаю, я действительно расслабился в тот момент. Но вы совершили ошибку, не вернув меня (после аренды в «Роме». – Прим. «Чемпионата»)», – приводит слова Щенсного Marca.

В составе «зебр» польский голкипер стал трёхкратным победителем Серии А.