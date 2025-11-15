Россия — Чили: Обляков получил травму и покинул поле на 25-й минуте, его заменил Батраков

В эти минуты сборная России проводит товарищеский матч с национальной командой Чили. Игра проходит на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступает Фирдавс Норсафаров из Узбекистана. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первой половине игры полузащитник Иван Обляков получил повреждение и не смог продолжить игру. На 25-й минуте его заменил хавбек Алексей Батраков.

Сборная Чили занимает 56-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Россия располагается на 30-й строчке. В среду, 12 ноября, российская национальная команда провела товарищескую игру со сборной Перу. Матч проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счётом 1:1.