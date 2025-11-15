Гари Линекер: «Барселона» играет в тот футбол, который нравится смотреть

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о нынешнем уровне игры каталонской команды под руководством Ханс-Дитера Флика.

«Очень здорово, эта команда играет в тот футбол, который нравится смотреть. В матчах с их участием полно зрелища и много голов. За неё выступают очень качественные игроки, и особенно Ламин Ямаль, которого ждёт невероятное будущее. У английских болельщиков интерес вызывает и Маркус Рашфорд, который выступает очень неплохо», — сказал Линекер в интервью для Marca.

На данный момент «Барселона» с 28 очками располагается на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги, в Лиге чемпионов команда находится в средней части сводной таблицы.