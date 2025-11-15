Грузия — Испания: стартовые составы команд на матч 5-го тура отбора к ЧМ-2026

Сегодня, 15 ноября, состоится матч 5-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Грузии и Испании. Игра пройдёт на стадионе «Борис Пайчадзе» в Тбилиси. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

Грузия: Мамардашвили, Мамучашвили, Гогличидзе, Кварацхелия, Зивзивадзе, Давиташвили, Гочолеишвили, Лочошвили, Меквабишвили, Китеишвили, Табатадзе.

Испания: Симон, Порро, Кубарси, Кукурелья, Лапорт, Мерино, Руис, Субименди, Оярсабаль, Торрес, Баэна.

После четырёх матчей сборная Грузии набрала три очка и занимает третье место в группе Е. Испания заработала 12 очков в четырёх встречах и располагается на первой строчке.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).