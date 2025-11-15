Гари Линекер: в «Барселоне» Рашфорд показывает достойный результат

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Англии Гари Линекер высказался об адаптации нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда в каталонском клубе, за который тот выступает в рамках аренды.

«Удивлён ли я тем, как адаптировался Рашфорд? Нет, ведь я хорошо его знаю на протяжении долгого времени. Это парень, который, если ему комфортно и он забивает голы, способен обеспечить хороший результат. В «Барсе» он пока не столкнулся с какими-либо трудностями, Маркус много играет и, думаю, показывает достойный результат», — сказал Линекер в интервью для Marca.

В нынешнем сезоне футболист провёл 16 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал восемь результативных передач.