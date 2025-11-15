Дания — Беларусь: онлайн-трансляция матча 5-го тура отбора к ЧМ-2026 начнётся в 22:45

Скидки
Дания — Беларусь. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Дания – Беларусь: онлайн-трансляция матча 5-го тура отбора к ЧМ-2026 начнется в 22:45

Сегодня, 15 ноября, состоится матч 5-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Дании и Беларуси. Игра пройдёт на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — Европа . Группа C. 5-й тур
15 ноября 2025, суббота. 22:45 МСК
Дания
Не начался
Беларусь
После четырёх матчей сборная Беларуси не набрала очков и занимает четвёртое, последнее место в группе C. Дания заработала 10 очков в четырёх встречах и располагается на первой строчке.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Таблицы групп отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
