Владельцы «Ливерпуля» отказались от покупки «Хетафе» из-за правил Ла Лиги — Marca

Американская компания Fenway Sports Group, являющаяся владельцем английского «Ливерпуля», отказалась от идеи приобретения испанского «Хетафе». Как сообщает издание Marca, инвестиционная группа вышла из ранее начатых переговоров из-за правил Ла Лиги.

По данным источника, американцев смутили жёсткие требования к соблюдению финансового фэйр-плей, действующие в испанском чемпионате. Ранее сообщалось, что FSG хочет создать мультиклубную сеть, наподобие той, что у компании Red Bull.

После 12 туров «Хетафе» занимает восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. В активе команды 17 набранных очков. В минувшем туре подопечные Хосе Бордаласа уступили «Мальорке» (0:1).