Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Чили. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владельцы «Ливерпуля» отказались от покупки «Хетафе» из-за правил Ла Лиги — Marca

Владельцы «Ливерпуля» отказались от покупки «Хетафе» из-за правил Ла Лиги — Marca
Комментарии

Американская компания Fenway Sports Group, являющаяся владельцем английского «Ливерпуля», отказалась от идеи приобретения испанского «Хетафе». Как сообщает издание Marca, инвестиционная группа вышла из ранее начатых переговоров из-за правил Ла Лиги.

По данным источника, американцев смутили жёсткие требования к соблюдению финансового фэйр-плей, действующие в испанском чемпионате. Ранее сообщалось, что FSG хочет создать мультиклубную сеть, наподобие той, что у компании Red Bull.

После 12 туров «Хетафе» занимает восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. В активе команды 17 набранных очков. В минувшем туре подопечные Хосе Бордаласа уступили «Мальорке» (0:1).

Материалы по теме
Кейн, Мбаппе и Холанд — главные бомбардиры мира прямо сейчас. Но кто круче по статистике?
Кейн, Мбаппе и Холанд — главные бомбардиры мира прямо сейчас. Но кто круче по статистике?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android