Защитник ЦСКА Круговой: наша команда заслуженно делит первое место в РПЛ

Защитник ЦСКА Данил Круговой оценил нынешнее турнирной положение армейцев в Мир Российской Премьер-Лиге.

«ЦСКА заслуженно делит первое место, мы хорошо играем. Да, бывали матчи, которые выгрызали на характере, но команда больше сплотилась благодаря таким встречам. Очень важно с такими командами, как махачкалинское «Динамо», «Пари НН», добывать победы, потому что это поможет нам на финальном этапе», — приводит слова Кругового «Матч ТВ».

На данный момент «Краснодар» с 33 очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства, красно-синие с таким же количеством очков располагаются на второй строчке, топ-3 замыкает «Зенит» с 30 очками.