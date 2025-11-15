Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Чили. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник ЦСКА Круговой: наша команда заслуженно делит первое место в РПЛ

Защитник ЦСКА Круговой: наша команда заслуженно делит первое место в РПЛ
Комментарии

Защитник ЦСКА Данил Круговой оценил нынешнее турнирной положение армейцев в Мир Российской Премьер-Лиге.

«ЦСКА заслуженно делит первое место, мы хорошо играем. Да, бывали матчи, которые выгрызали на характере, но команда больше сплотилась благодаря таким встречам. Очень важно с такими командами, как махачкалинское «Динамо», «Пари НН», добывать победы, потому что это поможет нам на финальном этапе», — приводит слова Кругового «Матч ТВ».

На данный момент «Краснодар» с 33 очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства, красно-синие с таким же количеством очков располагаются на второй строчке, топ-3 замыкает «Зенит» с 30 очками.

Материалы по теме
Акинфеев: как ни крути, а зимой ЦСКА надо усиливаться
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android