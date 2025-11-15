Сборная Казахстана в меньшинстве сыграла вничью с командой Бельгии в отборе на ЧМ-2026

Окончен матч 9-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором играли сборные Казахстана и Бельгии. После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Астана-Арена» (Астана, Казахстан). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Донатасом Румшасом из Литвы.

На девятой минуте Дастан Сатпаев открыл счёт в этой игре и вывел сборную Казахстана вперёд. На 48-й минуте Ханс Ванакен забил ответный мяч. На 79-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве: красную карточку получил Ислам Чесноков.

После этой игры сборная Бельгии возглавляет турнирную таблицу отборочной группы J. Команда набрала 15 очков за семь матчей. Казахстан находится на четвёртой строчке. У команды восемь очков после восьми проведённых игр.

В чемпионате мира 2026 года примут участие 48 национальных команд, которые будут разделены на 12 групп по четыре сборные в каждой. В плей-офф мирового первенства выйдут участники, занявшие первые два места, а также восемь лучших команд, расположившихся на третьем месте. Кроме того, на чемпионате мира 2026 года добавится новая стадия — 1/16 финала.