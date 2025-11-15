Скидки
Россия — Чили.
18:00 Мск
Россия — Чили: Бреретон Диас удвоил преимущество гостей на 76-й минуте

В эти минуты сборная России проводит товарищеский матч с национальной командой Чили. Игра проходит на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступает Фирдавс Норсафаров из Узбекистана. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу южноамериканцев. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 2
Чили
0:1 Тапия – 37'     0:2 Бреретон Диас – 76'    

На 76-й минуте вышедший на замену нападающий Бен Бреретон Диас удвоил преимущество гостей. Ранее, на 37-й минуте, нападающий Гонсало Тапия вывел чилийцев вперёд.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Сборная Чили занимает 56-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Россия располагается на 30-й строчке. В среду, 12 ноября, российская национальная команда провела товарищескую игру со сборной Перу. Матч проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счётом 1:1.

