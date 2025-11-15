Президент «Реала» Флорентино Перес не уйдёт из клуба до 2029 года — COPE

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес не собирается досрочно покидать испанский клуб. Функционер останется в команде минимум до окончания срока своих полномочий в 2029 году. Об этом сообщает COPE.

По информации издания, Перес не желает уходить из столичного клуба, не завершив свои проекты, среди которых окончательная реконструкция «Сантьяго Бернабеу». Ранее в прессе появлялась информация, что руководитель «сливочных» уйдёт из «Реала» в следующем году.

Испанский предприниматель занимал должность президента «Королевского клуба» с 2000 по 2006 год. В 2009 году он вновь вернулся на этот пост. При правлении Переса «сливочные» выиграли 37 трофеев, в том числе семь раз Лигу чемпионов.