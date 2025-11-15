Олег Кононов высказался после победы «Торпедо» над «Ротором» в 19-м туре Первой лиги

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал результат встречи 19-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026 с волгоградским «Ротором». Победу со счётом 2:0 одержали футболисты столичной команды.

— Поздравляю всех с победой! Победа хорошая, игровая. Мы владели инициативой, мячом и игрой. За исключением одного эпизода в концовке второго тайма при счёте 1:0, когда мы при угловом дали сопернику пробить — неприятный момент. В целом ребята очень хорошо отработали, играли в футбол так, как требуется. Были организованы в обороне. Так что игра хорошая и победа заслуженная.

— Сегодня исполнился ровно месяц с момента вашего возвращения в «Торпедо». Можно ли сказать, что это был лучший матч команды за этот период?

— Скорее всего, да. Особенно первые 60 минут, особенно период во втором тайме, когда мы забили гол — очень неплохой отрезок. Затем игра немного сбилась, стало меньше контроля мяча, но в быстрые атаки мы продолжали выбегать, и это тоже важно. Хорошо у нас получалось это делать. Одна из таких и привела ко второму голу, – приводит слова Кононова официальный сайт московской команды.

Победа позволила «Торпедо» довести количество набранных в сезоне очков до 18. Автозаводцы занимают 16-е место в турнирной таблице. После возвращения в команду Олега Кононова чёрно-белые одержали две победы в матчах Первой лиги, один раз завершили встречу вничью и единожды проиграли.