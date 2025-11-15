Андрей Аршавин высказался о прогрессе Алексея Миранчука в клубе «Атланта Юнайтед»

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин сравнил Мир Российскую Премьер-Лигу и МЛС в контексте прогресса полузащитника клуба «Атланта Юнайтед» и сборной России Алексея Миранчука.

— Прогрессирует ли Алексей Миранчук?

— Прогресс, безусловно, есть — в понимании игры, в опыте, всё равно он становится старше. Сказать, что он в плане футбола выиграл от перехода в «Атланту», — точно нет. Мне довелось в этом году посетить матч Лёши в США, увидеть весь антураж. На самом деле, МЛС даже уступает чемпионату России, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

По итогам регулярного чемпионата команда из штата Джорджия не прошла в плей-офф турнира.