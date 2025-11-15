Скидки
Россия — Чили. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

Первая лига по футболу 2025/2026: результаты на 15 ноября, календарь, таблица

Результаты матчей Первой лиги сезона-2025/2026 на 15 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 15 ноября, состоялись четыре матча в рамках 19-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей Первой лиги 15 ноября:

«СКА-Хабаровск» – «Енисей» – 1:1;
«Черноморец» – «Волга» Ульяновск – 2:1;
«Торпедо» – «Ротор» – 2:0;
«Нефтехимик» – «Урал» – 1:0.

На данный момент возглавляет турнирную таблицу Первой лиги «Урал» из Екатеринбурга, на счету которого 39 очков после 19 игр. Второе место занимает воронежский «Факел», у которого также 39 очков, но на одну сыгранную встречу меньше. В зоне стыковых матчей за выход в РПЛ располагаются костромской «Спартак» и столичная «Родина» — у первых 33 очка, у вторых — 31. На последней строчке расположилась «Чайка» с 11 очками.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
