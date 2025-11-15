Скидки
Россия — Чили. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

Нефтехимик — Урал, результат матча 15 ноября 2025 года, счет 1:0, 19-й тур Первой лиги 2025/2026

«Урал» проиграл «Нефтехимику» в матче 19-го тура Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 19-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались «Нефтехимик» из Нижнекамска и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Никита Новиков из Петрозаводска. Победу со счётом 1:0 одержали хозяева поля.

Россия — Лига PARI . 19-й тур
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Кокоев – 50'    
Удаления: нет / Бардачёв – 90+3'

Единственный гол в игре был забит на 50-й минуте. Мяч в сетку ворот «Урала» отправил полузащитник «Нефтехимика» Давид Кокоев.

Победа позволила «Нефтехимику» довести количество набранных в сезоне очков до 24 и подняться на девятое место в турнирной таблице. «Урал» на первой строчке в Первой лиге. У команды 39 очков в 19 встречах.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
