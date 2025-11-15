Скидки
Главная Футбол Новости

Экс спортивный директор «Барселоны» Круифф высказался о создании памятника в честь Месси

Бывший спортивный директор «Барселоны» Йорди Круифф поделился мнением о возможном создании памятника в честь экс-нападающего каталонцев Лионеля Месси.

«Не знаю, когда Месси вернётся в «Барселону», это зависит лишь от самого Лео. В какой-то момент у него появится своё место в клубе, и это будет заметно. Мой отец считается особенным человеком, ему поставили памятник, Лео, разумеется, тоже относится к этой группе. Это произойдёт в подходящий момент. С другой стороны, Месси продолжает играть на высоком уровне, он скоро примет участие в чемпионате мира. Он думает о сегодняшнем дне. В какой-то момент Лео займёт то место, которое заслуживает», — приводит слова Круиффа Marca.

