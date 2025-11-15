«Мои агенты всё ещё ведут переговоры с «Ливерпулем». Ибраима Конате — о новом контракте

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате высказался о возможном продлении контракта с мерсисайдцами. Действующее трудовое соглашение француза истекает летом 2026 года.

«В последнее время я видел много новостей в прессе, например, что «Ливерпуль» сделал мне новое предложение… Не знаю, откуда это взялось. Мои агенты всё ещё ведут переговоры с «Ливерпулем», надеюсь, моё решение будет принято очень скоро и я смогу объявить о нём», – приводит слова Конате Footmercato.

Конате выступает за «Ливерпуль» с лета 2021 года. Ранее француз защищал цвета «РБ Лейпциг». По данным СМИ, интерес к 26-летнему центральному защитнику проявляет мадридский «Реал».