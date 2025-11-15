Сборная России проиграла Чили в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч сборной России с национальной командой Чили. Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Фирдавс Норсафаров из Узбекистана. Победу со счётом 2:0 одержали футболисты южноамериканской команды.

На 37-й минуте нападающий Гонсало Тапия вывел чилийцев вперёд. На 76-й минуте вышедший на замену нападающий Бен Бреретон Диас удвоил преимущество гостей.

Матч с Чили стал для подопечных Валерия Карпина вторым в ноябрьскую паузу на игры сборных. В среду, 12 ноября, российская национальная команда провела товарищескую игру со сборной Перу. Матч проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счётом 1:1.