В 2025 году сборная России одержала шесть побед и потерпела одно поражение в 10 матчах

Сборная России со счётом 0:2 уступила национальной команде Чили в товарищеском матче. Таким образом, россияне в 10 встречах 2025 года одержали шесть побед, трижды сыграли вничью и потерпели одно поражение.

В марте команда Валерия Карпина одержала разгромные победы со счётом 5:0 в матчах с Гренадой и Замбией. В июне россияне сыграли вничью с Нигерией (1:1) и обыграли Беларусь (4:1). В сентябре сборная России сыграла вничью с командой Иордании (0:0) и переиграла Катар (4:1). В октябре российская команда победила Иран (2:1) и Боливию (3:0). В ноябре россияне побед не одержали: за ничьей с Перу (1:1) последовало поражение от Чили.