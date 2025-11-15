Скидки
Главная Футбол Новости

В 2025 году сборная России одержала шесть побед и потерпела одно поражение в 10 матчах

В 2025 году сборная России одержала шесть побед и потерпела одно поражение в 10 матчах
Комментарии

Сборная России со счётом 0:2 уступила национальной команде Чили в товарищеском матче. Таким образом, россияне в 10 встречах 2025 года одержали шесть побед, трижды сыграли вничью и потерпели одно поражение.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 2
Чили
0:1 Тапия – 37'     0:2 Бреретон Диас – 76'    

В марте команда Валерия Карпина одержала разгромные победы со счётом 5:0 в матчах с Гренадой и Замбией. В июне россияне сыграли вничью с Нигерией (1:1) и обыграли Беларусь (4:1). В сентябре сборная России сыграла вничью с командой Иордании (0:0) и переиграла Катар (4:1). В октябре российская команда победила Иран (2:1) и Боливию (3:0). В ноябре россияне побед не одержали: за ничьей с Перу (1:1) последовало поражение от Чили.

