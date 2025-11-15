Скидки
Дания — Беларусь. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Сборная России пропустила два мяча в одной игре впервые за два года

Завершился товарищеский матч сборной России с национальной командой Чили. Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. Победу со счётом 2:0 одержали футболисты южноамериканской команды. Тем самым подопечные Валерия Карпина пропустили два гола в одной игре впервые с 2023 года.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 2
Чили
0:1 Тапия – 37'     0:2 Бреретон Диас – 76'    

16 октября 2023 года сборная России сыграла вничью с Кенией со счётом 2:2. С того момента национальная команда провела 16 матчей, забив 59 голов и пропустив шесть мячей.

Матч с Чили стал для подопечных Валерия Карпина вторым в ноябрьскую паузу на игры сборных. В среду, 12 ноября, российская национальная команда провела товарищескую игру со сборной Перу. Матч проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счётом 1:1.

