Сборная России пропустила два мяча в одной игре впервые за два года

Завершился товарищеский матч сборной России с национальной командой Чили. Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. Победу со счётом 2:0 одержали футболисты южноамериканской команды. Тем самым подопечные Валерия Карпина пропустили два гола в одной игре впервые с 2023 года.

16 октября 2023 года сборная России сыграла вничью с Кенией со счётом 2:2. С того момента национальная команда провела 16 матчей, забив 59 голов и пропустив шесть мячей.

Матч с Чили стал для подопечных Валерия Карпина вторым в ноябрьскую паузу на игры сборных. В среду, 12 ноября, российская национальная команда провела товарищескую игру со сборной Перу. Матч проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счётом 1:1.