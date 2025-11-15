Сборная России проиграла впервые за 19 матчей
Сборная России потерпела первое поражение за 19 последних матчей, уступив национальной команде Чили (0:2) в товарищеской встрече. Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра выступил Фирдавс Норсафаров из Узбекистана.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 2
Чили
0:1 Тапия – 37' 0:2 Бреретон Диас – 76'
На 37-й минуте нападающий Гонсало Тапия вывел чилийцев вперёд. На 76-й минуте вышедший на замену нападающий Бен Бреретон Диас удвоил преимущество гостей.
Таким образом, прервалась самая длинная действующая серия матчей без поражений среди всех национальных команд. В последний раз подопечные Валерия Карпина уступали сборной Египта U23 (1:2). Встреча проходила 11 сентября 2023 года.
