Главная Футбол Новости

Сборная России проиграла впервые за 19 матчей

Сборная России проиграла впервые за 19 матчей
Комментарии

Сборная России потерпела первое поражение за 19 последних матчей, уступив национальной команде Чили (0:2) в товарищеской встрече. Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра выступил Фирдавс Норсафаров из Узбекистана.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 2
Чили
0:1 Тапия – 37'     0:2 Бреретон Диас – 76'    

На 37-й минуте нападающий Гонсало Тапия вывел чилийцев вперёд. На 76-й минуте вышедший на замену нападающий Бен Бреретон Диас удвоил преимущество гостей.

Таким образом, прервалась самая длинная действующая серия матчей без поражений среди всех национальных команд. В последний раз подопечные Валерия Карпина уступали сборной Египта U23 (1:2). Встреча проходила 11 сентября 2023 года.

