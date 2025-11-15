32 779 зрителей посетили матч Россия — Чили в Сочи

32 779 болельщиков присутствовали на товарищеском матче, в котором сборная России уступила национальной команде Чили (0:2). Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Фирдавс Норсафаров из Узбекистана.

На 37-й минуте нападающий Гонсало Тапия вывел чилийцев вперёд. На 76-й минуте вышедший на замену нападающий Бен Бреретон Диас удвоил преимущество гостей.

Таким образом, прервалась самая длинная действующая серия матчей без поражений среди всех национальных команд. В последний раз подопечные Валерия Карпина уступали сборной Египта U23 (1:2). Встреча проходила 11 сентября 2023 года.