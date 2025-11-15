Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Чили. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок ЦСКА Обляков рассказал о повреждении в матче сборной России с Чили

Игрок ЦСКА Обляков рассказал о повреждении в матче сборной России с Чили
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков высказался о травме, полученной в товарищеском матче, в котором сборная России уступила команде Чили (0:2). Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра выступил Фирдавс Норсафаров из Узбекистана.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 2
Чили
0:1 Тапия – 37'     0:2 Бреретон Диас – 76'    

«Хороший соперник, интересная игра. Не реализовали свои моменты. Не удалось забить и победить. Небольшая контузия, упал неудачно. Защемило поясницу. Посмотрим, надеюсь, что буду играть. Сразу не определить», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Иван Обляков появился на поле с первых минут, но был заменён из-за травмы в середине второго тайма. На 25-й минуте вместо него в игре появился полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. В первом матче после паузы на сборные ЦСКА встретится в дерби со «Спартаком» 22 ноября.

Материалы по теме
Россия проиграла впервые с 2021 года! Уступили худшей сборной Южной Америки
Live
Россия проиграла впервые с 2021 года! Уступили худшей сборной Южной Америки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android