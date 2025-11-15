Игрок ЦСКА Обляков рассказал о повреждении в матче сборной России с Чили

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков высказался о травме, полученной в товарищеском матче, в котором сборная России уступила команде Чили (0:2). Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра выступил Фирдавс Норсафаров из Узбекистана.

«Хороший соперник, интересная игра. Не реализовали свои моменты. Не удалось забить и победить. Небольшая контузия, упал неудачно. Защемило поясницу. Посмотрим, надеюсь, что буду играть. Сразу не определить», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Иван Обляков появился на поле с первых минут, но был заменён из-за травмы в середине второго тайма. На 25-й минуте вместо него в игре появился полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. В первом матче после паузы на сборные ЦСКА встретится в дерби со «Спартаком» 22 ноября.